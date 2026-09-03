Agro.- Detectados 5 nuevos casos de PPA en Catalunya tras dos semanas sin casos positivos

Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola por las restricciones derivadas del brote. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha informado en un comunicado este jueves de la detección de 5 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en Catalunya en la última semana, todos ellos dentro de la zona de alto riesgo y después de dos semanas sin haberse detectado ningún caso.

Tres de los casos positivos se han registrado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y los otros dos en Molins de Rei (Barcelona) y Barcelona, lo que mantiene la zona de alto riesgo en 19 municipios.

A lo largo de la semana se han analizado 199 muestras, de las cuales 5 han resultado positivas y 194 negativas, lo que representa una tasa de animales positivos del 2,5% y eleva hasta 384 los animales infectados analizados desde el inicio del brote.