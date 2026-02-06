Agro.- Detectan 39 nuevos positivos por PPA en la zona de alto riesgo de Collserola (Barcelona)

Una piara de jabalíes - JARC

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura ha confirmado 39 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en animales capturados o hallados muertos en los municipios de la zona de alto riesgo de Collserola (Barcelona).

Desde la detección del primer foco de PPA en jabalíes, en noviembre de 2025, se han notificado un total de 142 casos positivos, todos ellos dentro de la zona de alto riesgo, informa el Departamento de Agricultura de la Generalitat en un comunicado este viernes.

Esta actualización coincide con el anuncio por parte de la Generalitat del retomo de las batidas de los cazadores a partir de este fin de semana en la zona de bajo riesgo por la PPA, entre los 10 y los 20 kilómetros del foco inicial.