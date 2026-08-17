Agro.- La DO Catalunya amplia su zona de producción a 60 municipios más

Vino de la DO Catalunya - DO CATALUNYA

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen (DO) Catalunya ha ampliado su zona de producción con la incorporación de 60 municipios más como parte de la actualización del 'Plec de Condicions' de la DO.

Los nuevos municipios se distribuyen por todo el territorio catalán y la mayoría de ellos únicamente formará parte de la DO Catalunya, aunque 16 términos municipales compartirán esta denominación de origen con otra, ha informado este lunes DO Catalunya en un comunicado.

La modificación incluye también la incorporación plena de 17 municipios que hasta ahora solo formaban parte parcialmente de la zona de producción.