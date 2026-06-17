Agro.- La D.O. Penedès redactara un reglamento independiente para vinos tranquilos y espumosos

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BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen (D.O.) Penedès ha iniciado la redacción de un reglamento independiente para vinos tranquilos y para vinos espumosos, informa en un comunicado este miércoles.

En concreto, el reglamento para vinos espumosos contará con "los estándares más exigentes del sector" a nivel mundial y prevé situar al territorio en el centro del modelo y basarse en la calidad, el rigor técnico y el respeto por el método tradicional.

La propuesta tiene la voluntad de que la D.O. pueda aglutinar a todos los agentes del territorio, viticultores y elaboradores.

La normativa establecerá tres niveles potenciales de calidad, con diferentes grados de exigencia y siguiendo los modelos de referencia de la Borgoña y la Champaña (Francia).

Está previsto que el grupo de trabajo desarrolle el marco normativo y organizativo del proyecto con el objetivo de "presentarlo lo antes posible".