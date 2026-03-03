La empresa alemana Henkell adquiere el 100% del capital de Freixenet

El consejero delegado de Henkell, Andreas Brokemper, y el hasta ahora co-consejero delegado de Freixenet, Pedro Ferrer. - HENKELL

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa alemana Henkell ha adquirido el 100% del capital de Freixenet y se convierte así en el único propietario de la empresa catalana de vinos 8 años después de haber adquirido la mitad de la compañía, explica el grupo este martes en un comunicado.

La operación, de la que no ha trascendido los detalles financieros, se cerró el lunes, tras el acuerdo entre la familia Ferrer y José Luis Bonet, antiguos accionistas, para vender sus acciones restantes al grupo Henkell Freixenet.

El consejero delegado de Henkell, Andreas Brokemper, ha afirmado que ambos han mantenido una relación "basada en la confianza y la colaboración" durante los últimos ochos años, y que juntos han logrado fortalecer la posición del grupo en el mercado internacional de vinos espumosos.

"Valoramos enormemente la confianza que las familias Ferrer y Bonet han depositado en nosotros. Es un honor asumir Freixenet y toda la responsabilidad de desarrollar con éxito la empresa hacia el futuro", ha añadido.

Pedro Ferrer, por su parte, hasta ahora coconsejero delegado de Freixenet, ha asegurado que "como dos empresas familiares que comparten los mismos valores, encontramos en Henkell Freixenet un socio de confianza que preservará nuestro legado mientras lleva la empresa hacia el futuro".

Según el mismo comunicado, Ferrer seguirá vinculado a la compañía, al asumir el cargo de presidente de honor de Freixenet junto a Bonet, y seguirá representando a Freixenet en algunas instituciones.

Tanto la familia Ferrer como Bonet, además, mantendrán su presencia en el sector, incrementando su inversión en Ferrer Wines, el grupo de bodegas propiedad de Pedro Ferrer y su familia, finaliza el comunicado del grupo.