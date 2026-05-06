Agro.- El ERE de Nestlé afectará a 178 trabajadores en Catalunya, según CC.OO.

Archivo - Fachada de la sede de Nestlé España en Esplugues de Llobregat (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Nestlé España a mediados de abril afectará a 178 trabajadores en Catalunya, del total de los 301 despidos que ha planteado como máximo la compañía en toda España, según han confirmado este miércoles fuentes de CC.OO de Catalunya a Europa Press.

Las mismas fuentes explican que los despidos en Catalunya, que ha adelantado 'El Periódico', se distribuirán en 158 personas en las oficinas centrales, 12 en la planta de Girona y 8 en Reus (Tarragona).

CC.OO. ha pedido este miércoles a la dirección de la empresa que retire el ERE, pues aseguran que la Inspección de Trabajo ha determinado que la compañía ha vulnerado el derecho de información y de consulta, al considerar que el inicio del ERE en España ha tenido lugar antes de la finalización del proceso de consulta a nivel europeo; el sindicato también apela al buen desarrollo del negocio de Nestlé en España.