Agro.- Las Escoles Agràries inician el curso con 770 alumnos, "récord" de matriculaciones

Los participantes en la inauguración del curso de las Escoles Agràries - GENERALITAT

LLEIDA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Escoles Agràries han iniciado este lunes el curso 2026-2027 con un "récord" de matriculaciones de 770 alumnos, un 9% más que en el curso anterior, y un 27,3% de mujeres, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado.

El curso ha sido inaugurado por los consellers de Agricultura, Òscar Ordeig, y de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, en La Seu Vella de Lleida.

Ordeig ha destacado el récord de matriculaciones, que confirma que las Escoles Agràries "son una herramienta estratégica para garantizar el futuro del sector agroalimentario catalán".

Niubó ha añadido que "aportan una elevada especialización, un conocimiento muy directo de los diferentes sectores productivos y una vinculación estrecha con la realidad" del sector.

En total hay 15 Escoles Agràries en Catalunya, que ofrecen formación especializada en los ámbitos agrario, alimentario y forestal.