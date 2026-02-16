Agro.- Família Torres defiende los beneficios ambientales y de salud de la agricultura regenerativa

Imagen de una viña. - FAMÍLIA TORRES

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La bodega Família Torres ha reiterado los beneficios tanto a nivel medioambiental como para la salud de las personas que tiene la agricultura regenerativa, un "modelo agroalimentario con base científica capaz de mantener un equilibrio estre la naturaleza, las necesidades del sector agrícola y la adaptación al cambio climático".

Así lo ha explicado este lunes en un comunicado, en el que ha presentado los resultados del proyecto RegeneraCat, que ha llevado a cabo junto a otras tres fincas que también utilizan un modelo regenerativo, y en el que han estudiado las diferencias y beneficios de este sistema.

En concreto, los resultados señalan que los alimentos producidos mediante técnicas regenerativas son más saludables, textualmente, además de que el suelo regenerativo almacena más carbono en comparación con el convencional y es capaz de absorber más agua y acoger más biodiversiad, defiende la compañía.

La iniciativa ha estado liderada por el Creaf, gestionado por la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur) y financiado por el Fondo Climático de la Generalitat, y junto a Família Torres también cuenta con la participación de Verdcamp Fruits, Pomona Fruits y Planeses.

El programa RegeneraCat ha supuesto recoger muestras y datos durante dos años, para comparar las parcelas regenerativas con las convencionales.