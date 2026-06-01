Agro.- Familia Torres recibe la certificación B Corp

Imagen de la certificación B Corp - FAMILIA TORRES

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres ha obtenido la certificación B Corp tras recibir una puntuación de 121,3 puntos sobre los estándares requeridos (por encima del mínimo de 80) y como reconocimiento de que todas sus bodegas cumplen con requisitos de desempeño social, medioambientales, transparencia y responsabilidad legal.

Su directora de Innovación y Sostenibilidad, Mireia Torres, ha afirmado que la certificación les ayuda a integrar la sostenibilidad social, medioambiental y financiera en las decisiones, informa la compañía este lunes en un comunicado.

El también miembro de la familia fundadora Miguel Torres ha valorado que el reconocimiento "formaliza y visibiliza" el trabajo con respeto a la tierra y al entorno desde siempre.

La compañía también destaca que la certificación reconoce el impacto positivo que genera el modelo de negocio, a través de la viticultura regenerativa y ecológica o la elaboración de vinos orgánicos, lo que hace que no se limite a reducir posibles daños, sino que aspira a regenerar ecosistemas, comunidades y recursos naturales.

Destaca además una puntuación elevada en la forma de trabajar, al reconocer un modelo de actuación responsable y basado en políticas y prácticas operativas que "mejoran" el impacto en gobernanza, personas, medio ambiente, entorno y cadena de valor.