Agro.- La FCAC alerta del impacto del encarecimiento del carburante en plena campaña apícola

Archivo - Una abeja. - CSIC - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las cooperativas apícolas de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) han alertado sobre el agravio que sufre el sector al quedar al margen de las ayudas al gasóleo agrícola "mientras ve cómo sus costes de producción se han incrementado entre un 20% y un 30%".

En un comunicado este miércoles, la federación, que se suma a la reivindicación de Cooperativas Agroalimentarias de España (CAE), ha explicado que este aumento, derivado del encarecimiento del carburante, "impacta especialmente en las explotaciones que practican la trashumancia".

El representante apícola de la FCAC, Jordi Brull, ha advertido de que esta situación "supone una clara desventaja competitiva y pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones".

Ha argumentado que a esta problemática se le añaden otros factores como los fenómenos meteorológicos adversos, las plagas como la varroa y la avispa asiática o los incendios forestales.

Además, ha sostenido que los apicultores "no tienen acceso real a los mecanismos de carburante bonificado, a diferencia de otros sectores agrarios", por lo que reclama medidas urgentes al Ministerio de Agricultura para incluir al sector en las ayudas al carburante.