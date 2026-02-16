Agro.- La FCAC pide al Govern facilitar la aplicación de fitosanitarios por dron tras las lluvias

Archivo - Imagen de un campo de cultivo - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha pedido a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat la simplificación de las autorizaciones para aplicar fitosanitarios con drones en los cultivos herbáceos dada la acumulación de precipitaciones en las últimas semanas y que dificultan el acceso con maquinaria convencional sin perjudicar el cultivo.

Así lo explica la entidad este lunes en un comunicado, en el que también reclama un impulso "definitivo" del uso de drones de forma regulada y con garantías, así como pasar a un sistema más flexible que no implique la aprobación individual de cada una de las aplicaciones para utilizar este método.

El responsable de cultivos herbáceos de la FCAC, Antoni Llaràs, ha argumentado que una situación de lluvias intensas como las que se han dado en diciembre y enero impiden el acceso a las parcelas en muchos casos, y ha añadido que la previsión es que estas precipitaciones "continúen".