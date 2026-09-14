Agro.- Font (Bon Preu) recibirá el Reconeixement Cecot a la Trajectòria Professional i Empresarial

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la 29ª edición de la Nit de l’Empresa de la Cecot. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha otorgado el Reconeixement a la Trajectòria Professional i Empresarial al fundador, presidente y director general del grupo Bon Preu, Joan Font i Fabregó, en el marco de los premios Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2026, ha revelado la patronal en un comunicado este lunes.

Nacido en Torelló (Barcelona) en 1951, Font abrió junto a su hermano Josep el primer supermercado en Manlleu (Barcelona), un negocio que se ha ido ampliando hasta contar con las marcas Bon Preu y Esclat y operar también en el ámbito de los carburantes y la energía.

Desde la patronal han distinguido su trayectoria empresarial de más de 50 años, "marcada por la visión emprendedora, la innovación comercial, el crecimiento sostenido y la capacidad de construir uno de los principales grupos catalanes de distribución alimentaria".

Respecto al reconocimiento a la Contribució Col.lectiva, Cecot ha otorgado este galardón a la Fundació Catalunya Cultura por "su trabajo de conexión entre empresa y cultura, promoviendo alianzas, mecenazgo y proyectos compartidos".

También se ha reconocido a 8 empresas en diferentes categorías en la edición de este año, que incluyen Roca Group, en reconocimiento a la eficiencia energética y sostenibilidad, Smilics, en el marco de la transformación digital en industria, o Columant, por la transformación digital en el sector servicios.

También a Culinarium, en el reconocimiento al comercio innovador; a ExE Global Forwarders, en el de mejor joven iniciativa empresarial; a Anudal Industrial, en el 11º reconocimiento CaixaBank a la Pyme Responsable; a los establecimientos Viena, en el noveno Premio Vítaly a la Empresa Saludable, y al grupo Zanini, en la primera edición del reconocimiento a la gestión del talento.

Los galardones se entregarán en la próxima edición de la Nit de l'Empresa, que se celebrará el 8 de octubre en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).