Agro.- Fundación La Caixa y Fundación ISS 'Una Sonrisa Más' acuerdan apoyar la ganadería de Perú

Fundación La Caixa y Fundación ISS 'Una Sonrisa Más' acuerdan apoyar la ganadería de Perú - DAVID CAMPOS - FUNDACIÓN ISS

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ISS 'Una Sonrisa Más' ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación La Caixa y Fundación Entreculturas para mejorar la producción láctea de emprendedores ganaderos del distrito de Ocongate, en la ciudad de Cusco (Perú).

Este proyecto, enmarcado en el Work4Progress de la Fundación La Caixa, busca incrementar los ingresos de 66 familias, encabezadas principalmente por mujeres, y contribuir a la generación de trabajo digno en zonas rurales, informa la fundación en un comunicado este jueves.

La iniciativa se implementará durante los próximos dos años y contará con un presupuesto de 80.000 euros, aportados por la Fundación ISS 'Una Sonrisa Más', destinados a fortalecer el proceso de toda la cadena y comercialización de quesos afinados y optimizar los pastos para la alimentación del ganado durante todo el año.

El proyecto se sumará a las acciones ya implantadas en la cadena de valor de los lácteos en Ocongate, y pretende beneficiar directamente a un total de 330 personas, contribuyendo "no solo a mejorar la calidad de vida de estas personas, sino también a impulsar la economía local".

La directora del Área Internacional de la Fundación La Caixa, la infanta Cristina, ha destacado que estas colaboraciones son esenciales para poder "unir fuerzas y conseguir cambios sustanciales en las comunidades, ayudando en este caso a mujeres y jóvenes en Cusco a construir proyectos de vida dignos a través del empleo".