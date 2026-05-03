Viñedos - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abonado 427.527 euros a 38 viticultores en concepto de anticipo del 80% de la ayuda a la reestructuración y/o reconversión del viñedo correspondiente a la solicitud de 2025, informa en un comunicado este domingo.

Estas cantidades se añaden a las que se pagaron a principios de abril, sumando un total de 2.658.639 euros y 265 beneficiarios de la campaña 2025.

Así, los pagos con la asignación de fondos de esta campaña ascienden a 3.478.109 euros y, una vez certificadas las resoluciones correspondientes, se continuará con los pagos hasta agotar los fondos asignados.

El objetivo de estas ayudas sectoriales es paliar las debilidades detectadas en el sector vitivinícola para adaptarlo al cambio climático y hacerlo más sostenible.

Las resoluciones de otorgamiento de las ayudas se publicarán en el e-tablero y se podrán consultar en la aplicación DUNweb, a partir de este lunes 4 de mayo.