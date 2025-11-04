Agro.- La Generalitat impulsa la innovación agroalimentaria y forestal a través de Novembre Innova

Archivo - El Govern crea un ciclo para impulsar la innovación agroalimentaria y forestal en Catalunya - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha impulsado la primera edición del Novembre Innova, un nuevo ciclo de actividades dedicadas a la innovación, transformación digital y la transferencia de conocimiento en los sectores agroalimentario, forestal y del mundo rural.

La iniciativa nace con la voluntad de ser un punto de encuentro anual para los agentes del ecosistema de innovación agroalimentaria del territorio, entre ellos centros de investigación, universidades, clústers, emprendedores, escuelas agrarias y administraciones, informa la Conselleria en un comunicado este martes.

Durante el mes de noviembre, habrá jornadas, encuentros y actividades técnicas por todo el territorio, con temáticas desde la innovación social hasta la digitalización del sector, pasando por la transferencia tecnológica o el intercambio de conocimiento europeo, al tiempo que se presentarán casos de éxito empresariales.

El Novembre Innova se enmarca en el Pla Innova 2030, la estrategia de innovación agroalimentaria y forestal impulsada por el Departamento que tiene la misión de mejorar el sistema de innovación agroalimentaria de Catalunya y su capacidad de respuesta a los nuevos retos y estrategias.

El plan se despliega a través de 29 actuaciones y 66 acciones orientadas a fortalecer la gobernanza y cooperación entre todos los actores del sistema I+D+i, mejorar la eficiencia en la captación y distribución de recursos, tanto humanos como materiales, y multiplicar el impacto transformador de la innovación.