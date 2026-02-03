Agro.- La Generalitat otorga 23,5 millones de ayudas para mejorar redes de riego hasta 2027

Campos. - GENERALITAT

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha otorgado ayudas de 23,5 millones de euros a comunidades de regantes para mejorar y modernizar redes de riego hasta 2027, informa en un comunicado este martes.

En total, se han concedido 62 ayudas con una subvención global de 23,5 millones para ejecutar una inversión total de 32,2 millones.

Del total, en 2025, se certificaron 22 ayudas con un importe de inversión de 5,1 millones y una subvención asociada de 3,9 millones que ha abonado ahora.