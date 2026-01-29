Agro.- La Generalitat pide al Gobierno la aplicación de la cosecha en verde para la campaña 2026

Archivo - Uvas - AVA-ASAJA - Archivo

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la aplicación de la cosecha en verde para la campaña vitivinícola de 2026, informa en un comunicado este jueves.

Se trata de una medida de crisis para paliar las dificultades del sector, afectado por las perturbaciones del mercado que han afectado a las ventas en las últimas campañas.

Entre otras, están el descenso del consumo de vino, el incremento de los costes de producción y la incertidumbre derivada del contexto comercial internacional, como posibles acuerdos comerciales o la aplicación de aranceles.

La medida consiste en la destrucción o eliminación de la uva inmadura en parcelas destinadas a producción de uva para vinificación, para reducir la producción y recuperar el equilibrio entre oferta y demanda.

Esta medida ya se aplicó en Catalunya en 2023, hecho que permitió disponer de un instrumento adicional de regulación del mercado y apoyo a la renta de los productores.