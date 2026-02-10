Agro.- La Generalitat reconoce Agroparc como Proyecto Estratégico por su "singularidad e innovación"

Imagen virtual del Agroparc de Ametller Origen. - AMETLLER ORIGEN

La Generalitat de Catalunya ha reconocido Agroparc como Proyecto Estratégico "por su valor dentro del ecosistema alimentario catalán, así como por su singularidad e innovación".

Impulsado por el Grup Ametller Origen, incorporará la futura sede corporativa de la compañía, así como un nuevo obrador, y forma parte de un proyecto que se extenderá sobre 258 hectáreas entre los municipios de Gelida y Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona); la mayor parte del terreno se destinará a cultivo, "integrando agricultura regenerativa y agroindustria", informa la empresa en un comunicado este martes.

Los terrenos de cultivo se basarán en la agricultura regenerativa, que tiene como objetivo la restauración del suelo y la biodiversidad a través de la rotación de cultivos, el mínimo trabajo en el suelo, la introducción de ganadería o la incorporación de cubiertas vegetales.

Las instalaciones "se han diseñado con un fuerte compromiso con la sostenibilidad" e incluirán invernaderos tecnificados, placas fotovoltaicas y el soterramiento parcial de las naves logísticas, almacenes y obrador.

El consejero delegado de la empresa, Josep Ametller, ha explicado que la resolución "supone un reconocimiento" a la voluntad de encontrar soluciones alternativas y a la altura de los retos actuales en la producción de alimentos.