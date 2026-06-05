Agro.- El Govern abona 4,17 millones de las ayudas asociadas para vacuno de la PAC 2025

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BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha hecho efectivo el pago de 4.170.756 euros de cuatro líneas de ayudas asociadas para vacuno de la Política Agraria Común (PAC) a 4.721 ganaderos, informa en un comunicado este viernes.

Estos importes corresponden al pago del 10% del saldo pendiente, una vez el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha fijado el importe unitario final para las líneas de las ayudas asociadas agrícolas y ganaderas de la campaña 2025.

Desde diciembre de 2025 se han realizado diferentes abonos de las ayudas directas asociadas para vacuno de la PAC, incluyendo las de este viernes, y solicitadas a través de la DUN 2025, por un importe total de 22.914.844 euros a un total de 4.721 beneficiarios.

Las resoluciones de otorgamiento de las ayudas se publicarán a partir del lunes 8 de junio y el plazo para la presentación de recurso de alzada, en su caso, será de un mes a partir del día siguiente de la publicación del anuncio en el Tablón electrónico.

Durante el mes de junio se abonará el resto del saldo pendiente de las ayudas directas asociadas ganaderas, así como el resto de ayudas directas disociadas y ecoregímenes.