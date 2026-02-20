Agro.- El Govern abona 5,7 millones en ayudas para cálculo de sostenibilidad en producción agraria

Archivo - Imagen de una explotación. - GOVERN DE LA GENERALITAT - Archivo

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha hecho efectivo este viernes el pago de 5.760.345 euros de las ayudas para el cálculo del perfil de sostenibilidad de las explotaciones agrarias, explica en un comunicado.

Estas ayudas forman parte de la Estratègia Alimentària de Catalunya, y tienen el objetivo de promover la digitalización de los datos y el uso de la calculadora de sostenibilidad, desarrollada en el marco de la Producció Agrària Sostenible, una herramienta que permite obtener un informe de sostenibilidad de cada explotación para facilitar la toma de decisiones sostenibles y eficientes.

El pago ha beneficiado a 3.103 titulares de explotaciones, que corresponden a un 97% de las explotaciones totales que recibirán la ayuda, mientras que el monto restante se abonará una vez acabe la revisión de los informes de sostenibilidad aportados.

El conjunto de explotaciones agrícolas beneficiadas representa un 29% de la superficie total que cumple con los requisitos de las ayudas, entre las que hay explotaciones de todos los sistemas productivos: producción convencional (55,2%), producción integrada (31,6%), Producción Agrària Ecològica (12,7%) y explotaciones mixtas (0,5%).

Además de impulsar el estudio de las explotaciones, estas ayudas, explica el departamento, también sientan las bases para que el sector pueda mostrar a la sociedad a través de datos verificables sus compromisos sostenibles.