Agro.- El Govern abona 804.945 euros de las ayudas a viñedos de 2023 y 2024

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha efectuado los pagos complementarios, por un total de 804.945 euros, de las solicitudes de ayudas para la reestructuración y/o reconversión de la viña correspondientes a 2023 y 2024, ha informado este jueves en un comunicado.

De manera desagregada, 415.152 euros se corresponden a las ayudas de 2023, que han ido a parar a 90 viticultores, y otros 389.793 euros respectivos a 2024 distribuidos en 66 viticultores.

Con estos pagos, la cifra total de ayudas abonadas en la convocatoria de ayudas de 2023 es de 4.375.974,71 euros, mientras que para 2024 la cifra asciende a 3.387.071,94, con el objetivo de "paliar" las debilidades detectadas en el sector vitivinícola y adaptarlo al cambio climático, así como modernizar las explotaciones y bodegas.