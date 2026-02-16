Agro.- El Govern busca superar el 50% de participación en las elecciones agrarias del 27 de febrero

La directora general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, ha subrayado que el Govern aspira a superar el 50% de participación en las próximas elecciones agrarias del 27 de febrero, con un censo total de 21.374 electores y 430 mesas electorales repartidas por el territorio.

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa para informar sobre el operativo de la jornada, en la que el Ejecutivo catalán busca revertir la baja movilización de 2021, que se quedó en un 35,82%, y "legitimar" la representatividad de las organizaciones en la Taula Agrària, órgano consultivo y de debate entre el sector y el Govern.

Massot ha recordado que en la anterior convocatoria, marcada por la pandemia y el formato exclusivamente electrónico, la participación fue "realmente baja", por lo que ha instado a superar el 50% para asegurar que la representación es la que el sector ha decidido mayoritariamente, en sus palabras.

Estas elecciones agrarias cuentan con cinco candidaturas: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Catalunya) y, como novedad, Assemblea Pagesa, con la ausencia de Revolta Pagesa, que ha decidido no presentarse y pedir el voto nulo.

El censo, en el que figuran 908 de los 947 municipios catalanes, ha crecido en 764 personas respecto al de las elecciones de 2021, y se concentran especialmente en Lleida, con 8.140 electores; seguida de la Catalunya Central, con 2.635; Girona, con 2.624; Terres de l'Ebre, con 2.407; Tarragona, con 1.560 electores; el Alt Pirineu i Aran, con 1.437; el Penedès, con 1.310, y Barcelona, con 1.261.

RETORNO AL VOTO PRESENCIAL

Para incentivar la movilización de los 21.374 profesionales --conformado por 17.426 personas físicas y 3.948 jurídicas-- llamados a las urnas, el Departamento ha recuperado el formato presencial y el uso de la papeleta tradicional, tras un acuerdo alcanzado con el propio sector en la Mesa Agraria del pasado julio.

Massot ha explicado que este cambio busca "combatir la brecha digital" que afecta a parte del sector primario y facilitar el ejercicio del voto en un entorno rural muy disperso, a su parecer.

"Se entendió que el método tradicional facilitaría la participación, ya que en ediciones anteriores con este sistema las cifras eran más elevadas", ha señalado.

DESPLIEGUE LOGÍSTICO

La jornada electoral contará con 430 puntos de votación distribuidos por todo el territorio catalán, de los que medio centenar se ubicarán en dependencias del Departamento (oficinas comarcales o escuelas agrarias), mientras que el resto han sido facilitados por los ayuntamientos.

El proceso movilizará a cerca de 600 personas entre personal de la Generalitat y de la administración local para garantizar el soporte logístico y las urnas permanecerán abiertas desde las 9 hasta las 19 horas.

LEGITIMIDAD DE LA MESA AGRARIA

La directora general ha apelado a la "responsabilidad" de los electores para mantener vivo un sistema democrático que define quiénes se sientan en la Mesa Agraria, el órgano oficial de consulta y debate con el Govern.

Actualmente, la Junta Electoral cuenta con 6 representantes de Unió de Pagesos, que fue la organización agraria con más votos en 2021, con el 55%, y 4 de Jarc, que obtuvo un 30% de las votaciones.

"Es una jornada clave en este 2026. Queremos que todo transcurra con normalidad y estar seguros de que la representación que salga de estas elecciones sea la que el sector ha decidido mayoritariamente", ha concluido Massot.