Agro.- El Govern convoca las ayudas de cooperación en gestión del agua de arrozales por 1 millón

Arrozales - GENERAILTAT DE CATALUNYA

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha convocado este jueves las ayudas de cooperación para el medio ambiente en la gestión del agua de los arrozales, dentro del Pla estratègic de la Política Agrària Comuna 2023-27 (Pepac), correspondientes a 2026, con un presupuesto de 1 millón de euros.

De esta cantidad, 430.000 euros están financiados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) y 570.000 euros por la Conselleria, informa la Generalitat en un comunicado este jueves.

El objeto de las ayudas es el control de malas hierbas en los canales y desagües utilizados para la gestión del agua de los arrozales en Catalunya, mediante el trabajo asociativo que permitirá llevar a cabo acciones beneficiosas en una parte muy amplia de las zonas arroceras.

EMPIEZA EL PLAZO

El plazo de presentación de solicitudes va del 26 de junio al 27 de julio de 2026 y pueden acceder a ellas las comunidades de regantes que formen parte de un grupo de cooperación (GC), en el marco del Pepac y de la intervención 7165 'Cooperación para el medio ambiente'.

Estos grupos, que deben estar constituidos por al menos dos miembros con personalidad física o jurídica diferenciada y sin relaciones orgánicas o funcionales entre sí, se constituyen para la preparación y/o ejecución de uno o más proyectos que contribuyan a los objetivos específicos relacionados con el medio ambiente.