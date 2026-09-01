Agro.- El Govern y el ICF activan un paquete de ayudas para las empresas afectadas por la PPA

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat y el Institut Català de Finances (ICF) han activado un paquete de medidas de apoyo económico y financiero para las empresas y ramas de actividad afectadas por las restricciones de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya.

Dicho paquete se articula a través de 3 líneas de actuación para tres actores específicos, que son las empresas de los municipios de la zona de alto riesgo, los mataderos y las explotaciones porcinas, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

Por un lado, el Govern impulsará una línea de ayudas a fondo perdido para aquellas empresas ubicadas en la zona de alto riesgo y que acrediten una disminución de la facturación de más de un 30% en 2026, y cuya convocatoria se publicará en febrero de 2027, mientras que el ICF pondrá en marcha unos préstamos con bonificación en el tipo de interés para estas empresas.

Respecto a los mataderos afectados por la regionalización comercial, se impulsarán las actuaciones normativas, presupuestarias, financieras y administrativas necesarias para activar medidas de compensación total o parcial de los costes administrativos y sanitarios derivados de su actividad.

Además, el ICF también ha ampliado su línea de préstamos con bonificación en el tipo de interés ICF Agroliquiditat, y a la que podrán acceder tanto los mataderos afectados por esta regionalización de los mercados internacionales como las explotaciones porcinas afectadas por las restricciones de movimiento derivadas de la crisis.

REFUERZO VIGILANCIA

Además, en el mismo Consell Executiu se ha aprobado la contratación de un servicio integral de vigilancia nocturna a través de drones para reforzar el dispositivo de control de los Agents Rural, que ha sido adjudicado a la empresa Vig-Sec-Drone por un máximo de 289.431 euros.

La tecnología detrás de estos drones permite tanto ampliar la capacidad de cobertura territorial como el conocimiento del terreno para aportar información en la toma de decisiones.