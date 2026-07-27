El Govern intensificará la captura de conejos "de manera urgente" en zonas de gran densidad

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en la reunión con organizaciones agrarias - GOVERN

TARRAGONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, se ha reunido este lunes en Montblanc (Tarragona) con organizaciones agrarias convocantes de las movilizaciones y ha prometido un dispositivo para reducir "de manera urgente" la población de conejos en las zonas más densamente pobladas.

Durante el encuentro, la Conselleria y las organizaciones agrarias han acordado un conjunto de compromisos para reforzar las actuaciones sobre el territorio y dar respuesta a las zonas más afectadas, informa el Govern en un comunicado.

Ordeig ha dicho que hasta ahora se ha actuado principalmente cuando se declaraban daños, por lo que ahora se desplegará un "dispositivo continuado", con más recuros y más vehículos trabajando conjuntamente con los agricultores y cazadores para actuar de manera preventiva.

ACTUACIONES "DE CHOQUE"

En el marco del Plan de control poblacional de conejo en la Plana de Lleida, el Govern impulsará actuaciones "de choque" a partir de agosto en las zonas con más presencia de la especie y donde la contención de daños es más compleja, especialmente en las comarcas del Segrià y Urgell (Lleida).

Además, se renovará el contrato de refuerzo con la empresa pública Tragsa, que permitirá mantener los equipos especializados en control cinegético que actualmente trabajan sobre el terreno reforzando el personal propio de la Generalitat.

La ampliación garantiza la continuidad de los efectivos de control cinegético hasta el 31 de diciembre de 2027 y "continuará reforzando" la capacidad operativa para actuar ante los puntos con mayor problemática.

COBERTURA DE DAÑOS AGRARIOS

El Govern también impulsará medidas en el ámbito de los seguros agrarios para mejorar la respuesta ante los daños provocados por la sobrepoblación de conejos.

Ordeig ha anunciado que la Generalitat trabajará conjuntamente con las organizaciones agrarias para presentar una propuesta a Agroseguro para reforzar la cobertura de daños.

"Trabajaremos conjuntamente con las organizaciones agrarias para defender una propuesta que permita garantizar esta protección a los agricultores afectados", ha expresado.

COMPENSACIONES EN ZONAS ZEPA

En relación con las Zonas de Especial Protección para las Aves (Zepa), Ordeig se ha comprometido a acelerar, conjuntamente con el Departamento de Territorio, la elaboración de una propuesta de compensación para los agricultores afectados por las limitaciones derivadas de estos espacios de protección.

Se definirán los mecanismos de compensación y establecerá los criterios vinculados a los servicios ecosistémicos que contribuyen a la conservación de los valores naturales de estas zonas y, en parelelo, el Govern trabajará con las organizaciones para defender en Europa un modelo que haga compatible la preservación de la biodiversidad y la viabilidad de las explotaciones.