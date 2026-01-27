Agro.- El Govern refuerza el control de la PPA con drones para localizar los jabalíes por la noche

Archivo - Los jabalíes son animales principalmente nocturnos. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agents Rurals, a través de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, ha adquirido dos drones equipados con cámaras térmicas que reforzarán los trabajos de localización nocturna de jabalíes y reforzar así el dispositivo de control contra la peste porcina africana (PPA).

"El objetivo es garantizar la máxima eficacia del operativo de control y erradicación de la PPA en Catalunya, en el marco del plan de contingencia establecido para hacer frente a esta enfermedad", ha explicado el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu celebrado este martes.

Estos drones permiten incrementar notablemente la eficacia de las actuaciones, debido a la naturaleza principalmente nocturna y crepuscular de la especie.

La compra de los dos drones será por un importe de 29.298 euros, a los que se añade la incorporación de 10 prismáticos térmicos, por 72.479 euros, y 40 cámaras de fototrampeo, por 13.987 euros, que permitirán a los Agents Rural llevar a cabo actuaciones "más precisas y quirúrgicas".

"Con esta inversión, el cuerpo de Agents Rurals consolida su papel clave en la prevención, control y erradicación de la peste porcina, reforzando los recursos necesarios para proteger la sanidad animal, el sector porcino y el medio natural de Catalunya", afirman.