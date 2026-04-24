Agro.- El Govern resuelve la primera línea de ayudas para protectores contra la fauna cinegética

Imagen de protectores contra la fauna cinegética - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha resuelto la primera línea de ayudas destinada a la adquisición de protectores para árboles frutales y cierres perimetrales y eléctricos para proteger las explotaciones agrarias del exceso de población cinegética, informa este viernes en un comunicado.

En concreto, las ayudas han movilizado 1 millón de euros, distribuidos en una primera dotación parcial a 107 personas, con un importe de 713.587,26 euros, a las que se sumarán otros 40 beneficiarios y un importe de 306.412,74 euros.

En total, el conjunto de esta línea de ayudas está dotada de una inversión de más de 2 millones de euros, detalla el departamento, con el objetivo de reducir la carga económica de los campesinos en la protección contra los animales salvajes, e incluye también otra convocatoria para cubrir el gasto de la contratación de servicios privados de control de fauna, munición o visores térmicos y "hacer presión sobre las densidades" de estos animales.