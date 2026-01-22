Agro.- Grup Ametller Origen factura 802 millones en 2025, un 18% más

Grup Ametller Origen factura 802 millones en 2025, un 18% más - AMETLLER ORIGEN

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados de alimentación saludable Grup Ametller Origen registró una cifra de negocio de 802 millones de euros en el ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 18% respecto al año anterior.

En un comunicado de este jueves, la compañía familiar vincula estos resultados "al crecimiento orgánico, así como a una estrategia de ampliación y reforma de los establecimientos existentes", que ha permitido incrementar las ventas, así como al impulso del obrador central y de la división agrícola.

Destaca la cuota de mercado en la categoría de fruta y verdura, que se sitúa hoy por encima del 12% (frente al 8% del ejercicio 2024), según datos de la empresa de análisis del consumo Nielsen.

El cofundador y consejero delegado del Grupo Ametller Origen, Josep Ametller, ha puesto en valor que, durante 2025, más de 1,4 millones de personas "han comprado en las tiendas Ametller Origen, confirmando la confianza de los consumidores en un modelo basado en la calidad y la proximidad".

La compañía cuenta con 147 puntos de venta entre Catalunya y Andorra, sumando durante el ejercicio anterior dos nuevos establecimientos en Barcelona, concretamente en la plaza de Gala Placídia de la capital catalana y Sant Andreu de Llavaneres; cuenta con más de 4.700 trabajadores, ha realizado inversiones por valor de 31 millones de euros que incluyen la construcción de un nuevo 'hub' logístico de 15.000 m2 en la Zona Franca de Barcelona.