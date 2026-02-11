Agro.- Hofmann inaugura su nuevo centro de producción e I+D para 'Pastry' en Badalona (Barcelona)

Sede de Hofmann en Badalona (Barcelona). - HOFMANN

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo gastronómico Hofmann ha inaugurado este miércoles su nuevo centro de producción e I+D para la división de 'Pastry' en Badalona (Barcelona), tras una inversión de 700.000 euros, informa en un comunicado.

El nuevo espacio cuenta con una superficie de 1.200 metros cuadrados y prevé "centralizar la actividad productiva y creativa de Hofmann" e impulsar la innovación y el desarrollo de nuevos proyectos.

La empresa ha asegurado que el proyecto les permitirá duplicar su capacidad productiva, en un crecimiento que será progresivo y por fases, y el espacio contará con espacios específicos de I+D.

La presidenta de la empresa, Silvia Hofmann, ha explicado que la compañía "se está preparando para una etapa de desarrollo de nuevos proyectos".

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha señalado su "apuesta clara" para que las empresas se instalen en la ciudad, y ha mostrado su satisfacción.