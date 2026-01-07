Agro.- Innovi obtiene 1,2 millones en subvenciones para 14 proyectos de innovación vitivinícola

Archivo - Copas de vino - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Vitivinícola Català (Innovi) ha conseguido más de 1,2 millones de euros en subvenciones para el desarrollo de 14 proyectos de innovación, de un total de 1,6 millones de euros solicitados, en el marco de tres convocatorias públicas diferentes, según ha informado en un comunicado este miércoles.

Estos proyectos, planteados por la Agència Catalana de Residus (ARC) y Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Govern, cuentan en total con la participación de 41 organizaciones y tienen como objetivo reforzar la competitividad, la sostenibilidad y la transformación del sector vitivinícola catalán.

De los proyectos de la ARC, Innovi ha presentado iniciativas orientadas a la reutilización y circularidad de los envases de vidrio: una sobre la implementación de adhesivos 'Wash-Off' y otra sobre un modelo de reutilización de botellas de vino en Catalunya.

En cuanto a las subvenciones de Acció, destacan proyectos como 'Agroecologia Regenerativa', que fomenta la ventaja competitiva local para un mundo globalizado; Ciara, sobre gestión circular e inteligente de las aguas residuales; Bioviter, para la preservación de la biodiversidad vitícola; o Mercatia, que impulsa el comercio electrónico en el sector agroalimentario, entre otros.

Finalmente, Innovi coordina proyectos estratégicos de clúster orientados a la digitalización avanzada y la economía circular del sector: Gestión Avanzada con Inteligencia Artificial para Bodegas (GAIA-C), y R-Circula, enfocado en el marcaje reversible para la circularidad de envases de vidrio.