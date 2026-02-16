Agro.- Irta-CReSA impulsa un estudio sobre las características del brote de PPA de Catalunya

Parte del equipo del Irta-CReSA. - IRTA-CRESA

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA) ha anunciado que impulsará un estudio en los próximos meses sobre el grado de virulencia, el comportamiento y la transmisibilidad del virus de peste porcina africana (PPA) detectado en Catalunya, ha explicado este lunes en un comunicado.

Según el responsable de la línea de investigación en virus porcinos endémicos del programa de Sanitat Animal del centro, Joaquim Segalés, "para poder hacer previsiones sobre el comportamiento y la evolución del virus es importante conocerlo aún más e investigar a partir de todos los datos y muestras de los que ya disponemos".

La decisión del centro sigue al informe emitido la semana pasada por el comité científico designado por el Gobierno de España para esclarecer el origen del brote, y que descartó que este proviniera del Irta-CReSA, una de las posibilidades que se habían planteado.

En este sentido, el instituto ha mostrado su satisfacción con la confirmación del Ministerio, y para el director general del IRTA, Josep Usall, los resultados tanto de este documento como de todas las auditorías realizadas por comités investigadores "reafirman el elevado grado de bioseguridad, profesionalidad y capacidad de trabajo de nuestro centro".

"Estamos satisfechos con que se haya descartado esta hipótesis y continuamos trabajando para contribuir a la contención del brote y aportar conocimiento científico a la gestión de esta crisis", ha añadido Usall.

ORIGEN

Ahora, el Irta-CReSA ha afirmado que "todo apunta" a que las investigaciones deberán centrarse nuevamente en la teoría de que el origen del brote se diera por la introducción de alimentos contaminado, e intentar encontrar ancestros genéticos que permitan relacionar el virus presente en Catalunya con el de otros reportados anteriormente.

"Si el resultado de la secuenciación hubiera sido que la cepa causante del brote es muy similar a otra de cualquier otra parte del mundo, podríamos especular que viniera de esta zona geográfica; pero, al no ser el caso, es muy difícil de saber. Actualmente hay zonas del mundo donde hay focos de PPA pero no se conoce de qué grupo genético son", ha remarcado Segalés.