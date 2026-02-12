Agro.- Jarc defiende un "modelo agrario joven y profesional" en las elecciones agrarias

Imagen promocional de la campaña de Jarc para las elecciones agrarias. - JARC

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha anunciado que se presenta a las elecciones agrarias del próximo 27 de febrero para defender un "modelo agrario joven y profesional", en un comunicado este jueves.

Entre los puntos de su programa, la organización reclama que la actividad agrícola y ganadera sea "la actividad económica principal" de las personas que pidan ayudas económicas, para evitar que se beneficien, en sus palabras, agricultores a tiempo parcial, propietarios que no trabajan directamente la tierra o grandes grupos inversores.

Además, reclama que las ayudas públicas prioricen las pymes agrarias y los autónomos, y no a "los grupos inversores que no necesitan apoyo ni las personas que heredan tierras pero no las cultivan".

La entidad también apuesta por "ayudas que generen futuro" y que no sean puntuales, de manera que permitan modernizar las explotaciones y ofrecer facilidades fiscales en la transmisión de fincas o granjas.

Jarc ha defendido que "las urnas son el único mecanismo democrático y objetivo para determinar la representatividad de cada organización".