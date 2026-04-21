El Laboratori Agroalimentari de Catalunya impulsará 34 proyectos hasta 2030

La portavoz del Govern, Silvia Paneque, durante la rueda de prensa tras el Consell Executiu - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la Estratègia del Laboratori Agroalimentari de Catalunya (LAC) 2025-2030, que prevé que el centro impulse 34 proyectos hasta 2030, informa la Generalitat en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

Esta nueva hoja de ruta "quiere consolidar el LAC como laboratorio de referencia" mejorando su visibilidad, eficiencia y capacidad de innovación.

El documento ha contado con un proceso participativo, que ha sumado el conocimiento interno y las aportaciones de los agentes de sector.

El plan identifica seis grandes retos: ser referente en el ámbito de piensos, reducir el tiempo de respuesta analítica sin perder fiabilidad, reforzar el liderazgo dentro del sistema de laboratorios, impulsar la innovación técnica, avanzar en la digitalización y fomentar una organización más transversal.

El coste de las actuaciones previstas para 2026 es de 737.000 euros y el objetivo es posicionar al LAC en una situación "más sólida para afrontar los retos del sistema agroalimentario".