Agro.- Llopart asegura que Corpinnat es un modelo que "protege el territorio" frente a las amenazas

El presidente de Corpinnat, Pere Llopart, en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación - CORPINNAT

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corpinnat, Pere Llopart, ha reivindicado este martes en el Parlament de Catalunya que Corpinnat es un modelo que "protege el territorio frente a las amenazas constantes que sufre y que construye una alternativa sólida de futuro basada en el valor", informa la marca en un comunicado.

"Es un camino de futuro para un sector estratégico para el país, una apuesta clara por proteger el territorio, fortalecer el sector y construir un futuro mejor para el conjunto del país", ha explicado ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, donde ha explicado los objetivos y la actividad de la marca colectiva.

Asimismo ha advertido que, tras años de sequía que han dejado muchas explotaciones al límite, el futuro del viñedo está en riesgo si no se actúa: "Este riesgo no es solo económico, es territorial, ambiental y social".

Llopart también ha reiterado ante los miembros de la comisión de Agricultura que "es necesario reconocer y apoyar institucionalmente a modelos que generan valor y arraigo como Corpinnat".

Actualmente, 22 bodegas integran la marca colectiva Corpinnat, fundada en el 2018, con un volumen global de más de 5 millones de botellas comercializadas y 60 millones de euros de facturación.