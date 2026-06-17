Agro.- Mercabarna defiende la "diversidad de canales" de comercialización de alimentos frescos

Un momento del debate organizado por Mercabarna - ANTONI BOFILL - MERCABARNA

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Mercabarna, Pablo Vilanova, ha defendido "la diversidad de canales de comercialización de alimentos frescos, para ofrecer una amplia y variada gama de productos, fomentar la competencia y facilitar que la ciudadanía elija según sus necesidades".

Vilanova ha participado en la jornada 'Mercabarna, el ecosistema que conecta producción, mercados y consumidores' organizada este martes por la Institución Catalana de Estudios Agrarios (ICEA) con la colaboración de Mercabarna y el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Catalunya, en la sede de este último, informa el mercado mayorista en un comunicado este miércoles.

El presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Catalunya, Pau Parés, abrió el acto señalando "el papel fundamental de Mercabarna para la sociedad y la economía" del país.

Vilanova, añadió que la clave de la evolución del gran mercado es la coexistencia e interactuación de los diferentes actores de la cadena alimentaria de valor --agricultores, mayoristas, elaboradores de alimentos, operadores logísticos, detallistas, escuelas de formación--, "lo que genera unas sinergias que benefician a todos ellos y a la ciudadanía".

Ha subrayado que Mercabarna "es el principal centro de distribución de la frutas y hortalizas catalanas, al comercializar el 48% (300.000 toneladas) de la producción no exportada desde las zonas de producción".

Durante el acto se celebró un debate moderado por el representante de ICEA y exdirectivo de Mercabarna, Joaquim Ros, en el que participaron el presidente de la Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas (AGEM) de Mercabarna, Pere Prats; el vicepresidente de la Associació de la Pagesia de Mercabarna, Jordi Arenas; la mayorista de Mercabarna, Helena Ràfols, y el tesorero de la Cooperativa Agrícola de El Prat de Llobregat situada en este gran mercado, German Domínguez.

Arenas habló de las dificultades que tiene el agricultor de proximidad, sobre todo por la dureza de su trabajo, el cambio climático, la disminución del pequeño comercio y la falta de relevo generacional.

La mayorista Helena Ràfols habló sobre la importancia de establecer una relación de confianza y colaboración entre mayoristas y productores, porque la ciudadanía "desea cada día más un producto con origen".

Pere Prats explicó que el mayorista "no es un simple intermediario en la cadena alimentaria", pues garantiza el abastecimiento alimentario a través de todo un abanico de profesionales, conecta el campo con la ciudadanía, aporta valor y logística, y equilibra la oferta y la demanda de productos en el mercado, favoreciendo la mejor relación calidad-precio para la ciudadanía.

COOPERATIVA

German Domínguez habló del importante papel de la cooperativa, ante la "indefensión actual del pequeño productor de proximidad", para promover las compras conjuntas, planificar la producción de los socios para adaptarse a la demanda, realizar acciones de comunicación para llegar a nuevos clientes y controlar la calidad de los productos.

Para acabar, el presidente de ICEA, Jordi Sala, destacó que "es necesario que los territorios tengan una base propia de autosuficiencia alimentaria y que esta sea valorada y defendida por su ciudadanía".