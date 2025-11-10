Agro.- Mercadona compra 800 toneladas de higos en Catalunya, el doble que en 2024

Archivo - Cajas de higos. - ANGULAR - MERCADONA - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha comprado 800 toneladas de higos en Catalunya, procedentes de Lleida y las Terres de l'Ebre (Tarragona), en el marco de su apuesta por la fruta de proximidad y el doble que en 2024, informa este lunes.

La campaña se inició en septiembre y está previsto que se alargue hasta mediados de este mes, y los higos procede de Figs Fruits, de Alguaire (Lleida), y La Coma Frutis, de Soses (Lleida).

La cadena ha subrayado que la compra de higos locales se suma "a la apuesta por otros productos de origen local", como la fruta de pepita y la de hueso.

En 2024, la empresa compró productos de proximidad por valor de 5.226 millones de euros, un 4,4% más que en el ejercicio anterior, a 240 proveedores especialistas y más de 1.700 pymes.

Mercadona ha recordado que "defiende las prácticas comerciales justas" y que está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.