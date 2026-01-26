Agro.- Mercadona compra más de 21 millones de kilos de manzana en Catalunya en 2025

Archivo - Mercadona compra más de 21 millones de kilos de manzanas en Catalunya en 2025 - MERCADONA - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mercadona compró 21,2 millones de kilos de manzana procedentes de las comarcas de Girona y Lleida durante 2025, un año en el que ha mantenido "acuerdos estables" con los proveedores gerundenses Fructícola Empordà y Girona Fruits, y con los leridanos Nufresco y Catafruit, informa en un comunicado este lunes.

Concretamente, la compañía ha comercializado más de 11,6 millones de kilos de manzanas cultivadas en campos de varios municipios de las comarcas gerundenses como Bordils, Castelló d'Empúries, Gualta, Fontanilles, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ullà y Vilamacolum.

En cuanto a las comarcas leridanas, el volumen asciende a más de 9,5 millones de kilos de esta fruta procedentes de campos de Albesa, Barbens, Gerb, Gotarta, La Fuliola y Mollerussa, entre otros.

La compañía ofrece a sus clientes diferentes variedades de manzana como Golden y Granny, que se pueden encontrar en los lineales de Mercadona durante los doce meses que dura la campaña (desde septiembre hasta principios del otoño siguiente), mientras que Tutti, Royal Gala y Fuji completan la lista.

Respecto a otras frutas, la cadena de supermercados compró 10,2 millones de kilos de pera procedentes de campos de las comarcas de Lleida durante el 2025 y, en lo que se refiere a los higos, Figs Fruits y en La Coma Fruits (Lleida) han servido 800.000 kilos.