Agro.- Miguel A. Torres (Familia Torres): el consumo de petróleo actual "es imposible de resistir"

El presidente de Familia Torres, Miguel A.Torres, este jueves en la jornada - UB

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de Familia Torres, Miguel A.Torres, ha afirmado este jueves que es muy difícil enfrentarse al mundo del petróleo, porque cada día se consumen 7 millones de barriles de petróleo en todo el planeta, pero que esto "es imposible de resistir".

"Si no cambiamos eso, si no dejamos el petróleo, seguiremos haciendo simposios, haciendo manifestaciones, pero no arreglaremos nada", ha dicho en la XIV Jornada ambiental 'Por qué las políticas ambientales generan tanta controversia?' organizada por Familia Torres y la UB en colaboración con Greenpeace y conducida por el meteorólogo Tomàs Molina.

Sobre el cambio climático, que ha tachado de terrible, Torres lamenta que están subiendo las temperaturas pero que al final "nadie se queja porque todo el mundo tiene aire acondicionado, o la mayoría", y que acaba habiendo una adaptación, así como con respecto a la contaminación.

MANTENER LA CAPACIDAD PRODUCTIVA

El miembro de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea Ricard Raimon, que ha participado online, ha dicho que "el debate de la tierra vuelve a ser central", que hace falta avanzar en el uso de las energías renovables pero manteniendo la capacidad productiva, y que en los últimos 30 años la UE ha perdido 9 millones de hectáreas de tierras de cultivo.

Ha defendido el papel de la PAC y considera que se ha conseguido poner en el centro el valor de la tierra: "Tenemos un objetivo muy claro: que en 2050 tenemos que ser capaces de garantizar un equilibrio, que no se pierda más suelo, y que si se pierde se compense y así frenar la artificialización del suelo".

ALIMENTO, ENERGÍA Y AGRICULTOR

En el debate 'Agricultura, energía y medio ambiente. ¿Competencia u oportunidad?', el responsable de Medio Ambiente de Unió de Pagesos (UP), Carles Vicente, se ha referido al acuerdo Mercosur-UE, en vigor este viernes: "A la agricultura europea le exigimos que conserve el agua, el entorno, la biodiversidad, a sus trabajadores. En cambio, tenemos la hipocresía de no haber preparado las fronteras para poder ver qué es lo que está entrando".

Ha asegurado que los agricultores buscan el consenso, y, sobre la energía, cree que "si se continúa preservando el derecho de pernada a las grandes empresas, a las grandes distribuidoras", no se está diversificando la energía, sino que se está volviendo a concentrar en los mismos territorios donde están los canales de distribución.

POLÍTICAS TRANSVERSALES

El director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat, Marc Vilahur, ha explicado que en Catalunya hay 40.000 hectáreas ocupadas por plantas fotovoltaicas de un millón de hectáreas agrícolas potenciales, y ha insistido: "No se trata de pelearnos por las migas; hacen falta políticas transversales".

Considera que el problema del sector agrícola en Catalunya no son las hectáreas que se deben compaginar con la fotovoltaica, sino "el producto que llega a un precio inferior a los costes de producción de fuera", y ve necesario generar una PAC que no solo ponga sobre la mesa la importancia de producir alimentos, sino también energía y biodiversidad.

El ceo de Unión Española Fotovoltaica (Unef), José Donoso, que se ha mostrado contrario a las expropiaciones de terreno y ha defendido la libertad del agricultor, ha dicho que solo hace falta el 0,4% del territorio agrícola para fotovoltaicas: "Contra la demagogia, la matemática".

ENERGÍA LIMPIA Y AGRICULTURA LIMPIA

También reivindica ser responsables con el territorio; opina que "la energía limpia tiene que ser compatible con la agricultura limpia" y asegura que la energía agrovoltaica no solo permite producir en el mismo territorio donde se produce energía fotovoltaica, sino que permite también que se incrementen los rendimientos.

La profesora de Ciencia Política y Sociología Cristina Monge ha reivindicado que "en un medio ambiente adecuado" se puede generar economía, y que la transición ecológica que ya está en marcha es fundamentalmente social y política, y supone una oportunidad para paliar desigualdades.

La vicerrectora de la UB, Teresa Sauras-Yera, ha destacado el compromiso de Familia Torres con la sostenibilidad y el medio ambiente, y ha dicho que jornadas como la de este jueves invitan a la reflexión pero, sobre todo, a "pasar a la acción".