Agro.- Nestlé reduce en un 30% el uso de agua en sus diez fábricas españolas desde 2021

La planta de Nestlé en La Penilla de Cayón (Cantabria) - NESTLÉ

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nestlé ha reducido en un 30% el uso de agua de sus diez plantas en España entre 2021 y 2025, con una reducción total de más de un millón de metros cúbicos, informa en un comunicado este jueves.

La planta de La Penilla de Cayón (Cantabria) es la que ha registrado una mayor reducción, con un 51% menos de agua usada, seguida de la de Castellbisbal (Barcelona), con un 38% menos, y la de Girona, con un 33% menos.

El responsable de Servicios de Ingeniería y Packaging de Nestlé España, Rafael López, ha explicado que esta reducción "demuestra que es posible avanzar hacia una producción más eficiente sin renunciar a la calidad".

Para lograr el descenso se han usado estrategias de reducción, reutilización e implementación de circuitos cerrados de refrigeración en los procesos productivos.

La empresa ha señalado que las plantas de Miajadas (Cáceres), Herrera del Duque (Badajoz) y Viladrau (Girona) cuentan con el estándar de la Alliance for Water Stewardship (AWS).