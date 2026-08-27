Agro.- No se registran positivos de PPA en la zona de alto riesgo por segunda semana consecutiva

Jabalíes - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación no ha registrado ningún positivo de peste porcina africana (PPA) en la zona de alto riesgo por segunda semana consecutiva desde el inicio del brote, ya que todas las muestras analizadas en la última semana han dado negativas.

En un comunicado este jueves, el departamento ha explicado que desde el 28 de noviembre de 2025, cuando se detectó el primer positivo, ya se han analizado a 11.576 jabalíes, de los cuales 379 han sido positivos y 11.197 negativos.

El Govern ha explicado que este resultado "refuerza la confianza en la estrategia de erradicación y en las medidas de bioseguridad desplegadas desde el inicio de la crisis sanitaria".

Pese a ello, han reconocido que aún no se puede considerar superada esta crisis, por lo que se mantienen sin cambios las restricciones establecidas, y han recordado que es "imprescindible el cumplimiento de las restricciones, las medidas de bioseguridad y la colaboración de toda la ciudadanía".

En la última semana se han capturado 267 jabalíes en la zona infectada, y la cifra total de capturas desde el inicio de la crisis en esta zona asciende a 11.011 animales, mientras que el total acumulado de capturas en el resto de Catalunya es de 26.587 jabalíes desde el 1 de enero.