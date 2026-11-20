Archivo - Un barco de pesca reposta, a 10 de marzo de 2026, en Palamós, Girona, Catalunya. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Pesca del Govern de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado que la Comisión Europea (CE) "vuelve a dar la espalda" a la flota pesquera del Mediterráneo e incumple los compromisos adquiridos, tras proponer este viernes reducir un 32% los días de pesca de la flota española de arrastre en el Mediterráneo occidental para 2027.

"La propuesta supone reducir más de un 50% los días de pesca en 2027 en Catalunya. Un nuevo ataque al sector, a las comunidades pesqueras y a la soberanía alimentaria", ha expuesto en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Ha remarcado que con esta propuesta no se hace ningún reconocimiento a los esfuerzos, sacrificios y mejoras del sector los últimos años y ha añadido que ha reclamado una reunión urgente con el comisario para defender la continuidad de la pesca: "Pedimos el apoyo de todo el país para dar la vuelta a este despropósito".