Agro.- Ordeig asegura que "es imposible esconder un positivo" de PPA

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado que "es imposible esconder un positivo" de peste porcina africana (PPA), ante las voces que ponen en duda el número de positivos --13-- anunciado hasta el momento.

Lo ha dicho este miércoles en su comparecencia junta a la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ante las comisiones de Interior y Seguridad Pública y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el Parlament.

Ordeig ha señalado que estas voces, que señalan que debe haber más positivos o que la mortalidad en otros países ha sido superior, y ha subrayado que la cadena de información pasa por la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"Toda esta información también es la que recogen los países del mundo para ver cómo está la situación", ha dicho, y ha subrayado la necesidad de ser transparentes y de evitar información contradictoria.

Por otro lado, ha explicado que cuando se acaben los positivos, las restricciones a las exportaciones durarán dos meses y que, después, se levantarán.

Sobre el origen del brote, ha pedido prudencia para evitar poner en riesgo al sector ganadero y las instituciones de investigación catalanes.

PARLÓN

Parlón ha detallado que, desde el inicio del brote, han trabajado en el dispositivo 2.620 efectivos, con una media de 290 efectivos diarios y un pico de 460.

Ha explicado que ahora se está trabajando en el establecimiento de puntos de control de fauna para evitar el riesgo de que los animales puedan salir del radio del foco.

La consellera ha señalado que "toda la operativa" ha ido orientada a cumplir con las directrices de control de la expansión de la enfermedad y a clarificar las instrucciones a la población.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

La diputada de Junts, Jeannine Abella, ha criticado que el Govern vive "en un búnquer mediático donde lanzan mensajes que poco se adecuan a la realidad" de la gestión de la crisis y ha destacado la poca coordinación que, según ella, tiene con el Gobierno.

Para ERC, Montse Bergés, ha afeado a Parlón que no haya informado a los portavoces de la Comisión de Interior sobre la crisis y el uso de la UME, que ha dicho que ha sustituido el trabajo de los Agents Rurals.

Eva García, del PP, ha criticado "la frivolidad" de Ordeig al hacer pública la hipótesis de que el inicio del brote se debió a un bocadillo, mientras que su compañero Alberto Villagrasa ha pedido responsabilidades políticas si el virus ha salido de un laboratorio.

La diputada de Vox, María Elisa García, ha lamentado la falta de transparencia del Gobierno y la Generalitat, y su compañero Rafael Villafranca ha tildado de "absoluto despropósito" la gestión de la crisis.

Núria Lozano, de Comuns, ha reclamado "transparencia y responsabilidad" al Govern, en especial para proteger a los trabajadores del sector porcino.

Para la CUP, Dani Cornellà, ha lamentado que un sector se tambalee por una enfermedad que afecta a un solo animal por el peso del porcino dentro del sector agroalimentario catalán.

El diputado de PSC, Manel Ezquerra, ha apuntado que "convertir la incertidumbre del sector en una herramienta de confrontación no aporta nada".