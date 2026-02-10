Agro.- Ordeig celebra que la PPA no proceda del Irta-CReSA y no descarta esterilizar jabalíes

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig - PIMEC

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha celebrado este martes que el informe elaborado por el comité científico designado por el Gobierno de España descartara que el brote de peste porcina africana (PPA) proceda del Irta-CReSA y no descarta esterilizar jabalíes.

Así lo ha indicado en una entrevista en 3Cat recogida por Europa Press el día después de la publicación del informe del Ministerio de Agricultura, en el que ha puntualizado que más allá de acelerar las batidas de jabalíes entre los radios de 6 y 20 kilómetros desde el origen del primer foco hay que tomar "medidas multidisciplinares".

"[Esterilizar jabalíes] es algo que ya hemos hecho", ha argumentado Ordeig, quien ha instado a controlar las poblaciones de esta especie en zonas de alta concentración, como el área metropolitana de Barcelona, con "opciones efectivas" comprobadas científicamente para reducir la conflictividad de esta especie.

El informe del Ministerio señala entre uno de los escenarios posibles una introducción puntual del virus a larga distancia mediada por actividades humanas, particularmente a través de productos cárnicos o restos de comida contaminados, lo que coincide con la teoría inicial de un bocadillo en mal estado.

Sin embargo, el conseller ha señalado que "no hablaría de la teoría del bocadillo porque el informe habla de comida contaminada", y ha pedido valorar todas las opciones y mantenerlas abiertas, siempre que sean avalados por criterios científicos.

MERCADOS INTERNACIONALES

Ordeig ha puesto en valor las batidas de jabalíes y medidas de bioseguridad y vigilancia en las granjas y de la fauna cinegética, especialmente en los radios de entre 6 y 20 kilómetros, que han permitido "contener el virus y reabrir el 82% de los mercados internacionales del porcino en un tiempo récord".

"Según los expertos, estas enfermedades han venido para quedarse y nadie está a salvo de ellas. El riesgo cero no existe en un momento de cambio climático y globalización", ha alertado.

El conseller ha explicado que este miércoles se levantarán las restricciones de la gripe aviar y que estima que dentro de dos semanas ocurra lo mismo con los de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).