Agro.- Ordeig dice que era "previsible" que la PPA se extendiera hacia el sur, aunque pide calma

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig,en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado que era "previsible" que la peste porcina africana (PPA) se extendiera hacia el sur del primer foco de Cerdanyola (Barcelona) y ha pedido calma y tranquilidad, en una entrevista en La2Cat recogida por Europa Press este lunes.

Ordeig ha señalado que hay un corredor natural que une el primer foco de la enfermedad y el punto en el que la semana pasada se encontraron dos jabalíes muertos positivos de la enfermedad en Molins de Rei (Barcelona).

Ha explicado que se "había blindado mucho" la parte norte del primer foco para evitar que los jabalíes pudieran ir hacia otras zonas de Catalunya.

Ha subrayado que se están intensificando las capturas de jabalíes dentro del radio de 6 kilómetros y que el Govern calcula que quedan unos cien ejemplares en libertad, aunque ha hecho hincapié en que se debe ir con cuidado para no asustarlos y que escapen hacia otras zonas.

Asimismo, se está estudiando el refuerzo del dispositivo necesario para evitar que la enfermedad llegue a nuevos puntos, y que se colocarán nuevas vallas para "evitar que vuelva a salir", especialmente en las carreteras A-2 y B-23 --que limitan Molins de Rei por el sur, junto al río Llobregat--.

DERMATOSIS NUCLEAR CONTAGIOSA

Preguntado por los focos de Dermatosis Nuclear Contagiosa (DNC) detectados en varios puntos de las comarcas de Girona, Ordeig ha explicado que ya se han tramitado todas las indemnizaciones y que el viernes de la próxima semana se podría dar por extinguido el foco si no hay nuevos casos.

Ha subrayado que "casi toda la cabaña" de vacas de leche en Catalunya está vacunada y ha agradecido el trabajo ejemplar del sector, en sus palabras.