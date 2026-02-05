Archivo - Dos jabalíes por el cauce del Río Ter, en Girona. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha afirmado que la valorización de la carne de caza es una prioridad para el Govern y ha asegurado que desde el departamento se está trabajando en buscar una solución "para que este fin de semana haya puntos logísticos de caza en Catalunya".

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los medios después de que este miércoles los Punts Logístics de Carn de Caça (PLCC), las instalaciones autorizadas para la recogida, transporte y almacenamiento de piezas de caza, convocaran un paro indefinido de sus servicios a consecuencia de la peste porcina africana (PPA).

"Este jueves hay una reunión entre el departamento y los responsables de los puntos logísticos. El mensaje, y así se lo hemos trasmitido también a la Federació Catalana de Caça (FCC), es que encontraremos una solución. Hablaremos y escucharemos, ya hace días que lo estamos haciendo", ha explicado Ordeig.

AYUDAS ECONÓMICAS

El conseller ha asegurado que "si el Govern debe ayudar económicamente un poco más de lo que está haciéndolo, lo hará", aunque también ha pedido responsabilidad y posiciones razonables, textualmente.

"No nos podemos quedar encallados en los puntos logísticos", ha dicho en conseller, en alusión a la huelga anunciada por el colectivo de puntos logísticos y que se enmarca en el incremento de los costes de la gestión de la carne de jabalí y la desaparición de la salida comercial de la misma desde el inicio de la PPA.

En este sentido, fuentes del departamento explican que desde este año se mantiene activa una línea de ayudas anuales destinada tanto a fomentar las capturas de jabalíes como de facilitar su introducción en el circuito de comercialización.

Este paquete incluye incentivos de hasta 20 euros por ejemplar capturado, ayudas de entre 5 y 10 euros para el transporte y subvenciones de hasta 30.000 euros para la mejora de los puntos logísticos.

En el inicio del brote de PPA en Catalunya, el Govern acordó un contrato de emergencia para cubrir el servicio de recogida y destrucción de los animales con el objetivo de mantener la continuidad del servicio.

Dicho contrato finaliza en febrero, para lo que se están llevando a cabo reuniones con las empresas y organizaciones que tratan y comercializan la carne de caza con el objetivo de buscar una solución "consensuada" para mantener operativos los puntos logísticos de recogida.

Ordeig también ha detallado que la lucha contra la PPA es una prioridad del Govern, especialmente en el radio de alto riesgo, y ha explicado que se han intensificado las capturas en Catalunya, hasta alrededor de 2.000 animales capturados a la semana.