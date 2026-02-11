Agro.- PepsiCo recibe la primera propuesta sindical del ERE a las delegaciones de ventas en España

Archivo - Maquinaria en la planta de bebidas de PepsiCo, previo a un acto en Etxebarri-Ibiña, Álava. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

PepsiCo ha recibido la primera propuesta sindical relativa al expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía en enero a la totalidad de sus delegaciones de ventas en España, ha informado UGT FICA este miércoles en un comunicado.

Los sindicatos UGT FICA, CCOO y USO han elaborado un documento conjunto en el que se recogen las principales líneas prioritarias y propuestas sindicales, orientadas a minimizar el impacto del ERE y garantizar las mejores condiciones posibles para la plantilla afectada, detalla el sindicato.

La empresa ha recibido el texto en el marco de las dos primeras reuniones del periodo de negociación del ERE, que se han celebrado el 10 y 11 de febrero y han tenido un "carácter inicial y de toma de contacto", explica el sindicato.

Estas han estado centradas en el traslado de información y documentación por parte de la empresa y la exposición detallada "de los motivos organizativos y productivos que, según la compañía, justifican la adopción de esta medida".

Los próximos pasos pasan por que la empresa, que en su momento afirmó que el cambio responde a la transformación de su modelo de distribución y se hará "de forma progresiva y responsable", analice y estudie la propuesta sindical, de la cual se ha comprometido a dar una respuesta en la próxima reunión, prevista para el 17 y 18 de febrero.