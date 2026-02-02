Agro.- Planas dice que "no es que se haya hecho nada mal" por el aumento de enfermedades animales

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que "no es que se haya hecho nada mal" después de que en pocos meses Catalunya haya detectado focos de dermatosis nuclear contagiosa (DNC), peste porcina africana (PPA) y gripe aviar.

En una entrevista a CatRàdio recogida por Europa Press este lunes, el ministro ha señalado que se debe tener en cuenta el factor del cambio climático en la coincidencia de las tres enfermedades, ya que el aumento de temperaturas permite alargar la esperanza de vida de mosquitos y garrapatas --vectores de algunas enfermedades--.

Ha añadido que las aves también han cambiado sus rutas migratorias, y ha lamentado que, desde octubre, en España, ha habido 16 brotes de gripe aviar y se han tenido que sacrificar 2,8 millones de gallinas.

Por otro lado, preguntado por el impacto de los problemas de la red de Renfe en Catalunya en las últimas dos semanas, Planas ha dicho que el impacto en el sector agroalimentario está siendo "si lo hay, muy limitado".

Ha explicado que puede haber incidencias en el transporte de maíz y otros productos en el Port de Tarragona, pero que no hay "ninguna noticia" sobre problemas concretos.

ACUERDO CON MERCOSUR

Planas ha negado que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur permita la entrada de productos que han pasado menos controles que en Europa y ha puesto como ejemplo que el uso de hormonas de crecimiento está prohibido en los países del Mercosur.

Ha añadido que la Unión Europea realiza auditorías en las industrias de los países de origen y que se necesita una autorización para poder exportar.

Además, hay "una serie de mecanismos que hacen que se cumpla con las normas de la agencia de seguridad europea", ha asegurado el ministro.