Agro.- Producir 1 kilo de uva cuesta 0,53-0,56 euros al viticultor, según el Incavi

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, durante la 14 Taula del Cava - GENERALITAT

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Producir 1 kilo de uva cuesta 0,53-0,56 euros al viticultor, según un estudio encargado por el Incavi al Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (Creda), que marca los costes de producción de las tres variedades mayoritarias del vino base cava: xarel·lo, parellada y macabeo.

Los datos se han presentado en la 14 Taula del Cava, celebrada este lunes con el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, informa el Departamento en un comunicado.

Ordeig ha explicado que este mes se presentará el plan director del sector vitivinícola, "un documento consensuado con todos los agentes del sector" que incorporará medidas excepcionales para la vendimia de este año y será la hoja de ruta para los próximos años.

Estas medidas extraordinarias tienen un presupuesto de 9 millones de euros y pretenden "recuperar el equilibrio del mercado y proteger la viabilidad económica de los viticultores".

En concreto, se destinarán 3,6 millones para la cosecha en verde y 5,4 millones para la destilación de crisis, y en el último trimestre del año se activarán acciones para estimular el consumo de vino catalán.