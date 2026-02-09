Agro.- Un proyecto de vídeos del sector agroalimentario, ganador del 3 concurso Amic-Nous Talents

Representantes de los proyectos galardonados - AMIC

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 3 concurso Amic-Nous Talents, de creación de contenido en catalán de información de proximidad en redes sociales, ha concedido el primer premio al proyecto 'Menja a prop', de Lluc Puntas, que pone en valor al sector agroalimentario y productos de proximidad con vídeos cortos, informa la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), que organiza el premio.

Ha habido unos 100 jóvenes participantes de Catalunya, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, procedentes de 53 universidades y centros educativos, y el segundo premio ha sido para Blai Corpas y Gina Candela por el proyecto 'Enllengua't', que reivindica "la riqueza de la lengua catalana desde una mirada periodística basada en datos".

El tercer premio ha sido para Sergi Félez y Arnau Escobar por su podcast 'Repensar el territori: el nou èxode urbà", un proyecto que aborda el éxodo urbano en Catalunya para "construir una visión completa de las causas y consecuencias de este fenómeno".