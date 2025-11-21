Agro.- 9 representantes de regiones europeas participan en el EYCA en Sant Pol de Mar (Barcelona)

Archivo - Uno de los participantes. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nueve representantes de varias regiones europeas participarán del 24 al 28 de noviembre en la novena edición del European Young Chef Award (EYCA), que se celebrará en Sant Pol de Mar (Barcelona), informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat.

El encuentro es "una plataforma para impulsar la creatividad a partir de la cocina tradicional, promover la sostenibilidad y formar a futuros embajadores" de los productos locales.

Los participantes están vinculados a escuelas de hostelería, restaurantes o proyectos gastronómicos y "destacan por su dominio técnico".

Deberán presentar dos elaboraciones: una versión tradicional de un plato emblemático de su territorio y una reinterpretación innovadora que "actualice la esencia" y que será el plato que se evaluará.

Los concursantes realizarán visitas a diferentes poblaciones de Catalunya para descubrir productos locales, recetas tradicionales y cultura gastronómica.